Navarra, ‘presto Italgas prima utility con rete 100% digitale’

Gallo, 'in Grecia siamo andati più avanti rispetto ai piani'

MILANO, 06 MAG – “In Italgas abbiamo iniziato la trasformazione digitale di asset, processi e persone già nel 2017 e continuiamo a investire seguendo un programma che ci porterà presto a diventare la prima utility del gas al mondo con un network completamente digitalizzato”. Lo afferma in assemblea la presidente Benedetta Navarra sottolineando che “in questo siamo diventati un benchmark e attraverso l’avanguardia tecnologica sviluppata negli anni lavoriamo all’integrazione dei gas rinnovabili, promuovendo la diversificazione delle fonti energetiche, la decarbonizzazione dei consumi e, aspetto non secondario per una società quotata in Borsa con azionisti in tutto il mondo, migliorando l’efficienza e l’economicità”. “Un’avanguardia tecnologica – prosegue – che stiamo mutuando a una velocità superiore nelle nostre società in Grecia”. “Avendo lavorato su una frontiera di innovazione che nessun altro aveva mai superato – sottolinea – in questi anni abbiamo acquisito know-how che stiamo trasferendo a passo spedito ai nostri colleghi”. “La dimostrazione – conclude – è anche nell’accelerazione data agli investimenti, cresciuti subito e in maniera significativa da quando Italgas è entrata in Enaon”, la controllata greca. Proprio in Grecia, secondo l’amministratore delegato Paolo Gallo, il gruppo ha “accelerato i tempi del piano industriale”. “Siamo andati più avanti – ha aggiunto – creando un unico distributore dai precedenti 3 e unificando le infrastrutture sul cloud”. “La razionalizzazione della struttura ereditata da Veolia – ha aggiunto – se sarà da fare la faremo nel 2024”. “Stiamo lavorando – ha concluso – affinché le società acquisite si adeguino ai nostri standard elevati.”

