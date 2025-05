agenzia

La popolazione di lupo è stabile dal 2021 con 27 branchi stimati

TRENTO, 07 MAG – Nel 2024 in Trentino sono nati almeno 26 piccoli di orso distribuiti in 12 cucciolate, mentre 6 sono gli esemplari rinvenuti morti, ai quali si aggiungono 3 plantigradi pericolosi rimossi (M90, KJ1 e M91) secondo le disposizioni del Pacobace. La popolazione di lupo si conferma invece stabile sin dal 2021 con 27 branchi stimati nel 2024, almeno 25 dei quali si sono riprodotti durante l’anno. Sempre lo scorso anno sono stati 13 i lupi trovati morti, dei quali 8 a causa di investimenti, 1 per soppressione eutanasica, 3 per cause naturali e 1 per cause sconosciute. Cresce infine la presenza dello sciacallo dorato, con 4 nuclei riproduttivi accertati su un’area sempre più ampia della provincia. Infine, nessun esemplare di lince è stato segnalato in provincia nel 2024: l’ultimo rilevamento certo risale alla primavera 2022. Il quadro emerge dal Rapporto Grandi Carnivori 2024, curato dal Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento. L’assessore provinciale con delega a foreste, caccia e pesca Roberto Failoni evidenzia come l’Amministrazione sia costantemente impegnata a “garantire la sicurezza di residenti e ospiti che vivono e frequentano le aree boschive del territorio”. Nel 2024 è stata approvata una legge provinciale ad hoc che stabilisce come il numero massimo di capi problematici (ai sensi del Pacobace) di cui è consentito l’abbattimento venga definito annualmente sulla base di valutazioni tecnico – scientifiche. Il monitoraggio genetico intensivo – volto a determinare i principali parametri demografici della popolazione – viene infatti condotto ad anni alterni ed è dunque in corso nel 2025. La stima compiuta nel 2023 era di 98 esemplari adulti, con un intervallo di confidenza tra 86 e 120, esclusi i piccoli dell’anno. L’areale “virtuale” nel quale si spostano (pochi) orsi maschi vaganti copre oltre 34mila chilometri quadrati – dal Piemonte al Tirolo del nord – mentre quello delle femmine, pur ridotto al solo Trentino occidentale (circa 2.000 chilometri), risulta in lenta espansione. Per quanto riguarda invece il lupo, la distribuzione vede 16 branchi in Trentino orientale e 11 in quello occidentale, con una riduzione delle aree senza branchi accertati nel Trentino sud occidentale. Infine, prosegue l’espansione dello sciacallo dorato, ormai diffuso su gran parte del territorio provinciale (nel comune di Tesero, in zona Fiavé/Lomaso, nel comune di Dro e in quello di San Lorenzo Dorsino).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA