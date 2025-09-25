Nel 2024 per le medie e le grandi aziende -2,4% dei ricavi

agenzia

Area studi Mediobanca, 'ma made in Italy e occupazione tengono'

MILANO, 25 SET – Nel 2024 le società industriali e terziarie italiane di grande e media dimensione hanno registrato una flessione del fatturato del 2,4%, ma una tenuta dei margini. Lo afferma la nuova edizione dei ‘Dati Cumulativi’, indagine annuale dell’Area studi di Mediobanca che ha analizzato i bilanci dell’ultimo decennio, con il made in Italy che cresce più della media degli altri Paesi e l’occupazione in aumento del 9,5% tra il 2015 e 2024. L’indagine ha esaminato 1.905 società italiane che rappresentano il 45% del fatturato industriale, il 48% di quello manifatturiero, il 44% di quello della distribuzione al dettaglio e il 43% di quello dei trasporti. Le imprese a controllo estero coprono il 48% del fatturato di quelle con più di 250 addetti operanti in Italia e il 75% delle sole manifatturiere. Nella ricerca sono incluse pressoché tutte le aziende italiane con più di 500 dipendenti e una quota significativa di quelle manifatturiere di medie dimensioni.

