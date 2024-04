++ Nel piano al 2028 Cdp Venture Capital 8 miliardi risorse ++

agenzia

Investimenti su 7 ambiti strategici

MILANO, 08 APR – Il nuovo piano strategico 2024-2028 di Cdp Venture Capital si pone come obiettivo 8 miliardi di risorse in gestione al 2028, di cui un miliardo raccolto da terzi. Lo comunica la Sgr partecipata al 70% da Cdp Equity e al 30% da Invitalia nella nota che indica i principali punti del piano strategico. Le risorse del piano saranno funzionali a supportare lo sviluppo dell’innovazione italiana attraverso investimenti sui 7 ambiti classificati come più strategici per il Paese e attraendo capitali privati secondo il principio del crowding-in, generando un effetto di addizionalità e complementarità all’interno del mercato.

