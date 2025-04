Nel primo trimestre ricavi Essilux +7% a 6,84 miliardi

agenzia

Studia misure per contrastare l'impatto dei dazi statunitensi

MILANO, 23 APR – Nel primo trimestre dell’anno EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati pari a 6.848 milioni di euro, con un aumento del 7,3% a cambi costanti rispetto al primo trimestre del 2024 (+8,1% a cambi correnti). Il Nord America, che da solo rappresenta oltre il 40% dei ricavi del gruppo, è in crescita del 4%, mentre l’Asia e Pacifico aumenta a doppia cifra, “con la solida performance delle soluzioni per la gestione della miopia in Cina”. EssilorLuxottica ha allo studio “misure per contrastare l’impatto dei dazi statunitensi sulle importazioni”, spiega il gruppo nella nota sui conti. Confermato l’obiettivo di crescita del fatturato annuo ‘mid-single digit’ dal 2022 al 2026 a cambi costanti, puntando a un range di 27-28 miliardi di euro, con un utile operativo adjusted compreso tra il 19% e il 20% del fatturato alla fine di tale periodo. “Nel primo trimestre abbiamo mantenuto una solida traiettoria di crescita grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business (a cambi costanti), che hanno svolto un ruolo determinante nel sostenere il nostro percorso tra wearable e med-tech”, commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

