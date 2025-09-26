Nel Torinese il cuore del design della cinese Changan

agenzia

Dal 2003 a Rivoli il Changan Design Center Europe per le auto

TORINO, 26 SET – Un cuore cinese, ma anche profondamente italiano. Torinese in particolare. È quello di Changan, uno dei maggiori gruppi automobilistici cinesi, che da oltre vent’anni ha scelto Rivoli, nella prima cintura del capoluogo piemontese, per uno dei suoi punti d’eccellenza e di forza, il Changan Design Center Europe. Fondato nel 2003, il centro ospita oggi più di trecento designer provenienti da trentuno Paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Norvegia, attirando laureati in design provenienti dalle migliori scuole e molti designer esperti di livello mondiale. Un team di alto livello che costituisce la spina dorsale della forza creativa globale di Changan, facendo di questo centro non solo una parte fondamentale della rete globale di design dell’azienda, ma anche un’importante finestra sulla cultura europea e sulle esigenze degli utenti. Quest’anno il Changan Design Center Europe ha acquisito le competenze necessarie per la progettazione integrale di automobili. Qui sono stati creati modelli come il CS75Plus, la serie Uni, e il Changan Deepal SL03, S05 e S07. Proprio questi ultimi due modelli si sono aggiudicati, al Salone dell’Auto di Torino, la prima edizione del Tada, il Torino Automotive Design Award 2025, rispettivamente nelle categorie “Best Human-Centric Intelligent Integration” e “Best Exterior Design”. “Entrambi i modelli sono stati progettati presso il Changan Design Center Europe di Torino – conferma Hu Wang, Changan Deepal S07 design manager -. Un centro che rappresenta per noi la spina dorsale della forza creativa globale di Changan, tanto che nel 2024 abbiamo completato un nuovo edificio, rafforzando le nostre radici in Europa”.

