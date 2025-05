Nel trimestre i ricavi di Mfe-Mediaset in calo, ma l’utile corre

agenzia

Migliora il debito, confermati gli obiettivi per l'intero 2025

MILANO, 21 MAG – Nel primo trimestre dell’anno Mfe-Mediaset ha registrato ricavi per 671 milioni contro i 699 dello stesso periodo del 2024, con una corsa dell’utile a 51,4 milioni rispetto ai 16,8 milioni precedenti. La generazione di cassa caratteristica (Free cash flow) è cresciuta del 19,1% e la posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo è negativa per 460 milioni, in diminuzione del 33,3% rispetto al dato del 31 dicembre scorso. Il gruppo conferma “l’obiettivo di mantenimento su base annua di un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa consolidati decisamente positivi, la cui entità dipenderà principalmente dall’andamento economico generale nella seconda parte dell’anno, previsto in miglioramento in tutta Europa”, spiega Mfe-Mediaset. “Nonostante il contesto macroeconomico internazionale ancora estremamente instabile”, nei mesi di aprile e maggio la raccolta pubblicitaria in Italia per il gruppo Mfe-Mediaset ha registrato un risultato in crescita di oltre il 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno “migliorando ulteriormente la crescita da inizio anno oltre le aspettative iniziali”, aggiunge la società.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA