Nessun accordo tra Fiom e Stellantis per aumenti salariali

agenzia

Lodi, 'c'è un pregiudizio nei nostri confronti'

TORINO, 06 GIU – Nessun accordo è stato raggiunto dalla Fiom Cgil con Stellantis, Cnh, Iveco e Ferrari per gli aumenti salariali mensili dei lavoratori. La Fiom, che non riconosce il contratto specifico di primo livello (ccsl), avrebbe voluto firmare un verbale d’intesa, ma le aziende hanno respinto la proposta. Sarebbe stato il primo accordo dopo la rottura del dicembre 2010, quando gli altri sindacati sono usciti dal contratto nazionale e hanno sottoscritto con l’azienda il ccsl. “C’è un pregiudizio nei confronti della Fiom, non hanno voluto fare un accordo con noi” spiega Samuele Lodi, responsabile automotive della Fiom.

