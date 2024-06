Newlat, ricavi a 5 miliardi al 2030, utile 100 milioni

agenzia

La fusione con Princes prevista entro la fine di luglio

MILANO, 04 GIU – Newlat Food prevede di raggiungere quota 5 miliardi per i ricavi al 2030, con un utile netto di 100 milioni, attraverso la crescita per linee esterne E’ quanto si legge nel Piano Industriale che sarà presentato stamane a Milano a seguito dell’acquisizione dell’inglese Princes Limited annunciata lo scorso 27 maggio. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del prossimo mese di luglio con la nascita di una nuovo gruppo denominato New Princes Group, con un fatturato di 2,8 miliardi di euro, una rete operativa globale di 31 stabilimenti, circa 8.800 dipendenti e 30 marchi.

