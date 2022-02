"Bonus affitto", domande on line in Sicilia a partire dal 21 febbraio

Lo scorso 11 Febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia il bando per ottenere il cosiddetto “Bonus affitto” relativo all’anno 2020. Il contributo è collegato al Fondo nazionale Sostegno affitto (legge 431/98) e le domande potranno essere inoltrare esclusivamente on line a partire da giorno 21 Febbraio, utilizzando lo spid, e sino al 21 Aprile. La somma messa a disposizione in totale è di circa 17 milioni di euro e il bando è frutto di una lunga vertenza nazionale e regionale portata avanti dal Sunia.

Gli sportelli del Sunia, unitamente a quelli del CAF Cgil di Catania dei comuni etnei, sono già disponibili a fornire tutti i chiarimenti necessari. Lo comunicano la segretaria provinciale del sindacato degli inquilini, Agata Palazzolo, e il segretario generale della Camera del Lavoro, Carmelo De Caudo.

“Si tratta di un impegno al quale teniamo molto - spiegano i due segretari- in questo modo possiamo concretamente assistere chi è in uno stato di forte disagio abitativo”. Tra i requisiti richiesti per poter godere del bonus è necessario, unitamente al proprio nucleo familiare, possedere i titoli previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

