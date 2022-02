MILANO, 24 FEB - Chiusura pesante per le maggiori Borse europee. Francoforte segna un calo del 3,96%, Parigi cede il 3,83% mentre Londra perde il 3,88%. La peggiore è Milano che lascia sul terreno il 4,15% a 24.877 punti con un aggiustamento finale dovuto ai tanti stop dei titoli principali nel corso della giornata. Per il Ftse All Share il calo è del 4,05%.

