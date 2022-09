++ Energia: Cingolani, sovraintendenze bloccano impianti ++

ROMA, 12 SET - "C'è una quantità enorme di potenza energetica di impianti nuovi bloccata perché ci sono le sovraintendenze che bloccano l'autorizzazione per una questione paesaggistica". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani in una intervista a Radio 24. "Io capisco l'importanza del paesaggio, trovo stucchevole dire che il paesaggio va in Costituzione, siamo in emergenza. Bisogna capire quale è la priorità".

