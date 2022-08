++ Energia: prezzo medio Italia sale a 718 euro al MWh ++

MILANO, 25 AGO - Sale alla quota record di 718,71 euro al MWh il prezzo medio fissato per l'energia elettrica in Italia per la giornata di domani, contro i 614,76 euro di oggi ed il massimo di 637,76 euro al MWh di ieri. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici che indica per domani un prezzo massimo di 734,7 euro al MWh per le ore di picco, con un massimo di 800 euro al MWh per le 9 di mattina, e un minimo di 702,74 euro per quelle 'fuori picco', con un minimo poco sopra i 600 euro al MWh tra le 4 e le 5 di mattina.

