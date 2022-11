MILANO, 02 NOV - Giornata molto volatile e di evidente rimbalzo per il prezzo del gas: ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, il future sul metano con consegna a dicembre ha chiuso a 125 euro al Megawattora, in aumento dell'8% rispetto alla chiusura di ieri, dopo aver toccato un massimo di seduta sopra quota 130.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA