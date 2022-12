MILANO, 16 DIC - Prezzo del gas in calo in attesa di un accordo tra i Paesi dell'Ue sul price cap. Ad Amsterdam, in avvio di seduta, il prezzo scende a 127 euro al megawattora, con una flessione del 5% rispetto alla chiusura di ieri.

