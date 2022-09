MILANO, 15 SET - Dopo una partenza di seduta tranquilla, il prezzo del gas ha ripreso la sua corsa sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa: il metano ha toccato i 240 euro al Megawattora, in crescita del 10% sulla chiusura già in forte rialzo di ieri, ai massimi da oltre una settimana.

