++ Spread Btp-Bund: chiude in crescita a quota 230 ++

MILANO, 23 SET - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha chiuso l'ultima seduta prima del voto in rialzo: il differenziale ha concluso a 230 punti contro i 220 dell'avvio di giornata, con il tasso del prodotto del Tesoro al 4,32%. In una giornata di forti tensioni sui titoli di Stato di tutta Europa, il rendimento del bond italiano è cresciuto di 16 punti base, ma è stata una seduta di passione soprattutto per il prodotto di pari scadenza della Gran Bretagna, in parallelo allo scivolone della sterlina, che è salito di 33 'basis point' a quota 3,82%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA