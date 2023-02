++ Tim: 2022 sopra le attese, ebitda a 6 miliardi ++

MILANO, 14 FEB - Tim chiude il 2022 "superando le guidance grazie a un ulteriore miglioramento dei trend operativi nel quarto trimestre". Nei dodici mesi i ricavi da servizi a livello di gruppo sono stati pari a 14,6 miliardi (+1,3%) e l'ebitda organico pari a 6 miliardi in calo del 6,7% (+2,7% nel quarto trimestre). L'indebitamento finanziario netto after lease di gruppo risulta pari a 20 miliardi, stabile rispetto al 30 settembre e in crescita rispetto al 2021 esclusivamente per le partite straordinarie. Lo comunica il cda che ha approvato i risultati preliminari dell'anno.

