A causa dei tanti morti per Covid, l'Inps ha risparmiato 1,1 miliardi nel 2020: saranno 12 nel 2029

Nel 2020 l’Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell’eccesso di mortalità per Covid . E’ quanto emerge dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali secondo il quale si avrà fino al 2029 una spesa minore per 11,9 miliardi. «Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 - si legge - ha riguardato persone

con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità,si quantifica in 1,11 miliardi il

risparmio,tristemente prodotto nel 2020 da dal Covid a favore dell’Inps,e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio»

Nel 2020, il numero delle prestazioni totalmente assistenziali - pensioni per invalidi civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e pensioni di guerra - ha toccato quota 4.116.992, quasi 60mila prestazioni in meno rispetto al 2019: calo cui hanno concorso sia la riduzione fisiologica delle pensioni di guerra sia quella delle invalidità, a propria volta attribuibile ai rallentamenti burocratico-amministrativi causati da Covid-19.

Pari a 3.709.993 il numero di pensionati beneficiari al netto delle ''duplicazioni” relative a quanti ricevono più tipologie di prestazioni, per un costo complessivo di 23,878 miliardi, valore salito costantemente negli ultimi 9 anni. Sommando a questi beneficiari, i titolari di altre prestazioni assistenziali - sempre al netto delle duplicazioni e non considerando la quattordicesima mensilità - il numero di pensionati totalmente o parzialmente assistiti (beneficiari delle “altre prestazionì') è di 7.686.501, vale a dire il 47,92% dei 16.041.202 pensionati totali.

«Non sembra rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese un dato che vede quasi la metà dei pensionati italiani assistiti, del tutto o in parte dallo Stato. Così come non pare credibile che la maggior parte di queste persone non sia riuscita in 67 anni di vita a versare quei 15/17 anni di contribuzione regolare che avrebbe consentito di raggiungere la pensione minima. O, ancora, il fatto che il 40,7% delle nuove pensioni liquidate dall’Inps nel 2020, esclusi i dipendenti pubblici, siano prestazioni totalmente assistite, tra gli anni 2014-2020 addirittura incrementate dell’8,8%», ha commentato Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, ricordando appunto che, a differenza delle pensioni finanziate da imposte e contributi, questi trattamenti «gravano sulla fiscalità generale senza neppure essere soggette a imposizione fiscale».

