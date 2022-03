A Fincantieri programma manutenzione flotta Avenger Us Navy

TRIESTE, 22 MAR - Fincantieri Marine Systems North America (Fmsna), società specializzata nella commercializzazione di sistemi, servizi e componenti navali che fa capo alla controllata americana Fincantieri Marine Group (Fmg), si è aggiudicata il contratto di manutenzione delle unità dragamine classe "Avenger" della US Navy. Lo rende noto Fincantieri. Il programma ha un valore complessivo di oltre 78 milioni di dollari. Attraverso lo strumento dei servizi post-vendita, Fincantieri "fidelizzerà ulteriormente un cliente di primo livello come la Marina statunitense, permettendole di mantenere le sue navi in funzione a un livello elevato di prestazioni". Il Gruppo, ricorda la nota, è inoltre impegnato nella costruzione della US Navy di domani, con la classe di fregate "Constellation". La flotta della classe "Avenger" della US Navy è composta da 8 navi, basate in Bahrain e Giappone, equipaggiate con motori diesel Isotta Fraschini Motori, anch'essa controllata di Fincantieri. Le unità sono state costruite in Wisconsin, a Marinette e Sturgeon Bay, dove oggi Fincantieri possiede alcuni tra i più grandi e attivi stabilimenti della regione dei Grandi Laghi. Fincantieri Marine Systems ha recentemente aperto un cantiere di riparazioni a Jacksonville, Florida, per supportare la flotta Littoral Combat Ship (LCS) della US Navy, realizzate da Fincantieri a Marinette, e altre unità che fanno base nella vicina Mayport Naval Station.

