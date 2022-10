A Leonardo il contratto per nuovi 20 elicotteri dei Carabinieri

ROMA, 27 OTT - Leonardo "ha annunciato oggi la firma di un contratto con l'Arma dei Carabinieri per la fornitura di 20 elicotteri monomotore AW119Kx. Saranno -spiega la società - assemblati presso lo stabilimento di Vergiate (Varese) con consegne attese tra il 2023 e il 2026. Il contratto comprende anche un pacchetto completo di supporto tecnico logistico chiavi in mano e servizi di addestramento per piloti e tecnici manutentori. I nuovi elicotteri "svolgeranno un ampio spettro di compiti operativi a tutela della sicurezza nazionale, della popolazione e dell'ambiente favorendo la modernizzazione degli assetti aerei della Forza Armata e operando in completa sinergia con i nuovi AW139 e AW169".

