A Milano palazzo Net Carbon Zero che si comporta come albero

MILANO, 28 SET - Inaugura oggi a Milano, nel quartiere Bicocca, Open 336, il primo palazzo 'Net carbon zero' progettato dallo studio di architettura Park Associati e destinato a uso uffici del colosso Barings Real Estate, società di investimento americana, affiancata da Savills Investment Management SGR e dal Gruppo Fervo, specializzato nel proporre soluzioni innovative nel Facility ed Energy Management. Con l'utilizzo di una tecnologia innovativa, l'immobile si comporta come un albero, filtrando C02 con un potere di filtrazione circa otto volte superiore a quello naturale. Il sistema di trattamento aria cattura e immagazzina gran parte dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera esterna, immettendo poi nell'edificio aria ricca di ossigeno. La CO2 catturata grazie al filtro Eco2Air, realizzato con materiale organico e biodegradabile, tra cui i fondi di caffè, viene recuperata e riutilizzata in altri processi in un'ottica di economia circolare. Una volta saturo dopo l'utilizzo di circa 600 ore, il filtro può essere svuotato della CO2 accumulata, rigenerato e riutilizzato tranquillamente fino a sette anni. L'edificio è composto da 5 piani fuori terra e due interrati, adibiti a parcheggio.

