A Mirafiori principale hub economia circolare di Stellantis

TORINO, 20 SET - A Mirafiori nascerà il principale hub di economia circolare di Stellantis, sarà inaugurato nel 2023 e garantirà modelli di produzione e consumo sostenibile. Lo ha annunciato l'azienda, nel giorno dell'incontro dell'amministratore delegato Carlos Tavares con le istituzioni locali a Torino. Lo stabilimento inizierà a operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva: rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli. L'obiettivo è quello di espandersi ulteriormente a livello globale. Stellantis ha anche raggiunto un nuovo accordo con Punch Powertrain, per incrementare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) di futura generazione per veicoli ibridi e ibridi elettrici plug-in (Phev) di Stellantis. L'intesa punta a soddisfare la crescente domanda di auto elettriche e a raggiungere gli obiettivi del piano Dare Forward 2030. L'impianto sarà nel complesso di Mirafiori e integrerà la capacità produttiva di Metz, in Francia. L'avvio della produzione è previsto per la seconda metà 2024. A regime gli impianti di Mirafiori e Metz saranno fornitori di tutti gli stabilimenti Stellantis in Europa. "Gli annunci di oggi evidenziano sia il nostro impegno verso l'Italia sia la nostra capacità di prendere decisioni responsabili per anticipare l'imminente cambiamento globale del nostro settore, mentre ci adoperiamo per raggiungere i nostri obiettivi Dare Forward 2030", ha detto Tavares.

