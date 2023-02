A&T, fiera innovazione punta ad attrarre grandi player

TORINO, 15 FEB - Saranno le filiere dell'automotive, dell'aerospazio e della meccatronica le protagoniste della Fiera Internazionale A&T - Automation & Tasting, in programma dal 22 al 24 febbraio all'Oval Lingotto, con un focus specifico sull'intelligenza artificiale e l'obiettivo di attrarre i grandi player dell'innovazione. Oltre 400 gli espositori provenienti da tutta Italia, più di 80 gli appuntamenti, 25 le startup innovative. Lo stand collettivo più grande è quello di Cna con sette aziende che superano i 10 milioni di fatturato. Il programma è stato presentato dai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni delle imprese e dai rettori dell'Università e del Politecnico, che supportano tutti la manifestazione. La novità è lo Startup Village, dove si potranno valutare opportunità di business e partnership. "La fiera può crescere ulteriormente e, oltre a essere uno strumento utile per il territorio, vogliamo che diventi un punto di riferimento a livello nazionale mettendo al centro l'innovazione e le persone, cioè la tecnologia umanistica", ha detto il ceo di A&T, Luciano Malgaroli. L'idea è di creare "una cabina di regia" che consenta di attrarre imprese dall'estero e di fare tornare quelle che sono andate via. Nel Nord-Ovest, secondo l'Osservatorio Innovazione Digitale nelle pmi, cresce la propensione al digitale: solo il 38% delle piccole e medie imprese ritiene che il digitale abbia un ruolo ancora marginale e che si fa fatica a investire per i costi elevati delle nuove tecnologie.

