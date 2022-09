Sarà celebrata venerdì 23 settembre, a Taormina l’Assemblea nazionale della CNA, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Per la prima volta il più importante appuntamento annuale della CNA, che sarà strasmesso in streaming su www.cna.it. , si svolgerà in Sicilia.

“Le radici del nuovo”: è il titolo dell’iniziativa che si terrà nel Palazzo dei congressi con inizio alle ore 15,30. Il programma prevede in apertura i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e del Presidente CESE (comitato economico e sociale europeo) Christa Schweng.

A seguire ii saluti del Presidente SMEunited Petri Salimen, del Sindaco di Taormina, Mario Bolognari e del Presidente di CNA Sicilia, Nello Battiato. L’assemblea entrerà nel vivo con la relazione del Presidente Nazionale CNA, Dario Costantini.

Spazio poi ad un video con gli interventi dei leader nazionali delle principali forze politiche. Interverranno Fabrizio Maronta, Responsabile relazioni internazionali Limes, e Romano Bernini, Docente di sociologia economica. La conduzione è affidata a Stefania Pinna, giornalista Sky TG24.

Nel pomeriggio ci sarà infine la sessione dedicata ai delegati CNA per l’approvazione del bilancio 2021.

L’assemblea nazionale Cna sarà preceduta in mattinata da “Taormina Expo” l’agroalimentare siciliano d’eccellenza.

Ad ospitare il forum delle economie agrifood sarà Palazzo dei Duchi di Santo Stefano. L’avvio dei lavori è previsto alle ore 11,30 con i saluti introduttivi di Salvatore Malandrino, Regional Managaer Sicilia Unicredit, Dario Costantini, Presidente Nazionale CNa, e Francesca Petrini, Presidente Nazionale CNA Agroalimentare. Poco prima di mezzogiorno verrà presentato, a cura di Alessandra Lanza, Senior partner Pometeia, Studio Prometeia – la filiera italiana dell’agrifood tra crisi internazionali e transizione green e digitale.

Alle ore 12, 15 Tavola rotonda su “Export del Made in Sicily Agrifood: le sfide e le opportunità”. Parteciperanno Dario Cartabellotta, dirigente Generale Dipartimento Agricoltura regione Siciliana, Tindaro Germanelli, Responsabile CNA Agroalimentare Sicilia, Carlo De Simone, Responsabile Indirect Channel Simest, Salvatore Peluso, Presidente del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica e Alessandro Tosi, Referente Agricoltura Unicredit. Le conclusioni saranno affidate a Riccardo Del Bianco, Responsabile Corporate Business Sicilia UniCredit. Modera Leonardo Lodato, giornalista.

L’evento avrà un’ appendice nella giornata di sabato con gli incontri B2B tra operatori economici siciliani che si occupano della vendita dei prodotti a marchio comunitario e i buyers internazionali. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Ufficio Promozione e Mercato Internazionale e del Segretario CNA Sicilia, Piero Giglione.

