ROMA, 04 MAG - "Il governo ritiene opportuno operare per far sì che l' attuale blocco delle tariffe delle tratte autostradali" A24 e A25 "previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 31 dicembre 2022". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in una informativa urgente alla Camera circa l'aumento dei pedaggi sulle due autostrade che collegano il Lazio all'Abruzzo.

