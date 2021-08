A Catania primi inserimenti lavorativi per percettori del reddito di cittadinanza

Un team di esperti in politiche attive del lavoro è sceso in campo a Catania per la massima riuscita del Pon Inclusione del Distretto Socio Sanitario 16 con il compito di contattare le aziende ospitanti i tirocini extracurriculari per supportare l’abbinamento di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza con le aziende ospitanti, in collegamento con i Centri per l’Impiego. Specifico il loro ruolo: fornire alle aziende una sintesi degli incentivi per eventuali assunzioni al completamento del tirocinio per ridurre i costi.

L’opportunità è dedicata soprattutto ai percettori del Reddito di cittadinanza residenti a Catania, Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, che potranno beneficiare di 6 mesi di formazione 'on the job' in aziende per riqualificare le proprie competenze e migliorare la spendibilità del mercato del lavoro, avvantaggiati inoltre di un’indennità mensile di 600 euro. In programma 600 dotazioni per i tirocini del Pon Inclusione del valore di 4 mila euro ciascuno, previste dal Distretto Socio Sanitario 16 e il relativo territorio di riferimento.

"Il particolare periodo di crisi legato alla pandemia, che comunque dobbiamo cominciare a lasciarci alle spalle - spiega l'assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo e Giusi Delfa dirigente del servizio all’assessorato alla famiglia - guardando alla possibile ripresa, imporrà a tutte le aziende una programmazione delle risorse umane. Con i giusti percorsi ed incentivi le aziende potranno ottenere un minor impatto del costo del lavoro, a fronte di una forza lavoro rinnovata". A Catania oltre 30 aziende hanno aderito al progetto dedicato ai percettori del Reddito di Cittadinanza.

