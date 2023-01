Abi,calano depositi aziende, più bond in portafogli famiglie

ROMA, 17 GEN - Le aziende attingono alla liquidità accumulata durante la pandemia sui conti correnti mentre le famiglie, complici anche i rialzi dei tassi, stanno tornando dopo anni sulle obbligazioni. Questa la fotografia di fine 2022 scattata dal rapporto mensile Abi. In particolare i depositi sono scesi di 24,1 miliardi di euro. La raccolta da obbligazioni è risultata stabile a 209 miliardi per la prima volta da novembre 2019 che era stato comunque un caso isolato in una serie negativa che durava dal febbraio 2012. Fra luglio e novembre gli investimenti in titoli custoditi presso le banche sono saliti di 82 miliardi, di cui 56,7 delle famiglie.

