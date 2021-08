Accelera il Pil dei Paesi Ocse, Italia tra le migliori del G7

Il secondo trimestre dell’anno è stato un periodo di decisa ripresa in tutti Paesi Ocse. E l'Italia, nazione tra le più colpite durante la pandemia, è ora uno dei Paesi del G7 che mostra i segnali più evidenti di accelerazione. Domani l’Istat fornirà i dati definitivi sul Pil, approfondendo e dettagliando le stime del 30 luglio scorso, ma anche l’Ocse certifica che tra aprile e giugno l’economia italiana è cresciuta ben al di sopra della media europea e dei Paesi più industrializzati.



In media l’economia degli Stati membri dell’Organizzazione è cresciuta nel periodo dell’1,6%, rimanendo sotto i livelli pre-Covid ma comunque ben oltre il +0,6% registrato nel trimestre precedente. Il ritmo di crescita è stato lo stesso per le sette grandi economie nel loro insieme, ma con forti disparità da un Paese all’altro. Il Regno Unito ha registrato un +4,8%, seguito proprio dall’Italia a +2,7%. La Germania ha registrato +1,6% e la Francia +0,9%. Nella zona euro la media si è attestata così al +2%.

In Europa e in gran parte dei Paesi avanzati, i mesi primaverili sono stati contrassegnati dal graduale ritorno alla normalità in vista dell’estate. La fiducia nella campagna di vaccinazione e nelle prospettive future è progressivamente salita fino al culmine di luglio, ma a partire da questo mese, il diffondersi della variante Delta e la reticenza dei no-vax sono tornati a spegnere gli entusiasmi. L’indice che misura il "sentimento economico» europeo, quello che riflette cioè l'ottimismo o il pessimismo che gli imprenditori e le famiglie avvertono sulle prospettive delle condizioni economiche, sia nell’Ue che nell’area dell’euro è diminuito di 1,5 punti. L'indicatore rimane comunque a un livello elevato (116,5 punti nell’Ue e a 117,5 nell’area dell’euro) ed è corroborato dall’indice sulle aspettative di occupazione salito di 1 punto a 112,6 nell’Ue e di 1,2 punti a 112,8 nell’area dell’euro, raggiungendo il livello più alto da novembre 2018.

Oltre alla fiducia, sui cui secondo le dottrine economiche, si basa l’andamento dell’economia reale quanto dei mercati, sono però anche altri i dati a cui guardare con attenzione già da ora. Ad agosto, trainata dal costo dei beni energetici, l'inflazione ha continuato a correre. In Germania è salita al 3,9% con l’indice armonizzato europeo al 3,4%, ovvero al massimo dal 2008. E in Spagna lo stesso indice Ue è balzato al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio.



