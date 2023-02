Accordo Cdp-Ue,sbloccherà fino a 750 milioni di investimenti

ROMA, 16 FEB - La Commissione europea e Cassa Depositi e Prestiti hanno firmato un accordo di garanzia nell'ambito del programma InvestEu per un valore complessivo di 355 milioni di euro. L'accordo, che è il terzo nell'ambito di questo programma, è stato sottoscritto dal Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, dal presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, e dell'amministratore delegato e direttore generale di Cdp, Dario Scannapieco presso la sede della Cdp. L'accordo sbloccherà fino a 750 milioni di nuovi finanziamenti di Cdp da destinare a investimenti in tutta Italia a sostegno della ricerca e dello sviluppo e della transizione ecologica delle imprese, delle infrastrutture sociali e sostenibili e di progetti di edilizia sociale a prezzi accessibili. "Grazie alla sottoscrizione del terzo accordo InvestEu con la Commissione europea, - dice Gorno Tempini - Cdp amplia la sua capacità di investire sviluppo dell'economia italiana, sfruttando risorse europee capaci di mobilitare oltre 1,2 miliardi di euro complessivi". "Oggi - afferma il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni - facciamo un ulteriore passo in questa collaborazione un po' di avanguardia tra la Commissione e Cassa depositi e prestiti ed è enormemente positivo ed è un segnale di fiducia".

