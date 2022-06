NEW YORK, 02 GIU - L'Opec+ aumenterà la produzione di 648.000 barili al giorno in luglio e in agosto. Lo riferiscono i delegati partecipanti alla riunione, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Dopo l'accordo il prezzo dell'oro nero recupera: Il Wti è in rialzo sui 115 dollari. In rialzo dello 0,3% anche il Brent.

