Accordo tra Unicredit e commissario delle Zes Sicilia Orientale per aiutare le imprese

E’ stato stipulato a Catania un protocollo tra UniCredit e il commissario straordinario Zone economiche speciali (Zes) Sicilia Orientale a favore di iniziative e progetti che possano offrire opportunità di crescita a imprese e territorio. A renderlo noto è l’istituto bancario. La Zes Sicilia Orientale è una delle otto aree destinatarie di specifiche agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche da realizzarsi intorno ad aree portuali che presentino le caratteristiche di porti di rilevanza strategica. Ne fanno parte, tra l’altro, cinque poli economico-produttivi, in corrispondenza dei porti principali della Sicilia Orientale (Milazzo, Messina, Catania, Augusta e Gela).

Il Pnrr destina 630 milioni di euro per lo sviluppo dei collegamenti delle aree Zes con la rete nazionale dei trasporti, a cui si aggiungono altri 1,2 miliardi di euro per interventi sui principali porti del Mezzogiorno. La Zes Sicilia Orientale fornirà ad UniCredit dati ed informazioni relative ad imprese, partner e stakeholder, alle iniziative imprenditoriali già insediate e ai progetti di investimento in infrastrutture in corso di realizzazione o programmati. UniCredit si impegna, tra l’altro, a veicolare le opportunità alle imprese clienti.

«Siamo fiduciosi - dice il responsabile Sicilia di UniCredit Italia Salvatore Malandrino - che l’iniziativa delle Zes in Sicilia possa essere strategica e foriera di benefici non solo diretti ma anche indiretti per il sistema, come la creazione di nuovi posti di lavoro, guardando in particolare ai nostri giovani. Come banca ci sentiamo fortemente responsabili nel contribuire al successo dell’iniziativa sul nostro territorio: mettiamo a disposizione un plafond da un miliardo di euro con l'obiettivo di essere partner finanziario delle imprese che vogliono investire nelle Zone economiche speciali in Sicilia»

