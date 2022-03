Acea: risultati 2021 in crescita, Mol +9% oltre guidance

ROMA, 14 MAR - Risultati positivi e in crescita per Acea nel 2021: l'utile netto del gruppo si è attestato a 313 milioni di euro in aumento del 10% sul 2020 e i ricavi sono saliti a 3.972 milioni di euro con un balzo del 18% rispetto al 2020. Lo rende noto la società di multiutility al termine del cda che ha approvato il bilancio del 2021 rilevando che l'Ebitda è stato di 1.256milioni di euro (+9% rispetto al 2020) superiore alla guidance. Proposto un dividendo di 0,85 euro per azione, in aumento del 6,3% rispetto al 2020. La guidance per il 2022 di Acea prevede un aumento dell'Ebitda compreso tra il 2% e il 4% rispetto al 2021, investimenti sostanzialmente in linea con il 2021 e indebitamento finanziario netto compreso tra 4,2 e 4,3 miliardi di euro. I risultati del 2021 "nonostante uno scenario tutt'ora complesso sia per il perdurare della pandemia che, dalla seconda metà dell'anno, per la volatilità del mercato dell'energia, sono in crescita" e per il 2022, "pur in uno scenario ad oggi complicato dalle tensioni internazionali, con effetti significativi sul mercato dell'energia e che potranno incidere sulla ripresa economica, ci aspettiamo risultati in ulteriore miglioramento" ha commentato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Acea.

