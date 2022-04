Aeroporti: primo volo La Compagnie da Malpensa per New York

MILANO, 15 APR - E' decollato poco prima delle 14 il primo volo de La Compagnie da Malpensa per New York. Per La Compagnie si tratta della prima rotta transoceanica dallo Scalo in provincia di Varese. "Il mercato italiano - ha commentato l'amministratore delegato de La Compagnie Christian Vernet - offre un grande opportunità per la nostra Azienda ma anche una grande sfida che vogliamo vincere sul piano della qualità dei servizi sia a terra che in volo". "In uno scenario che resta ancora complesso - gli ha fatto eco Andrea Tucci, vicepresidente Aviation Business Development di Sea - ringraziamo La Compagnie per aver scelto Milano per il suo nuovo volo per New York". Un volo che "costituisce per Sea, con il suo servizio 'all-business', il fiore all'occhiello di questa stagione estiva appena iniziata". "È un collegamento e un modello di business - aggiunge - che si rivolge a un segmento importante di traffico ben presente negli aeroporti milanesi". "Milano - conclude Tucci - è infatti per dimensione il terzo mercato europeo nel segmento 'affari' per la 'Grande Mela'".

