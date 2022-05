Air France-Klm:lancia aumento di capitale per 2,26 mld

ROMA, 24 MAG - Air France-Klm ha annunciato un aumento di capitale per 2,26 miliardi di euro mettendo sul mercato nuove azioni per poi restituire parte degli aiuti di Stato ricevuti per fronteggiare la pandemia. Il gruppo spiega che saranno rimborsati circa 1,7 miliardi di obbligazioni subordinate emesse lo scorso aprile e detenute dal Governo francese mentre il resto servirà a ridurre l'indebitamento. L'operazione permetterà ad Air France-Klm di avvicinarsi all'obiettivo di un aumento di capitale da 4 miliardi di euro e dunque ripagare i prestiti statali secondo le direttive dell'Unione europea, spiegano gli analisti. Parigi, che controlla una quota del 28,6% nella compagnia, intende partecipare all'emissione per mantenere invariata la quota. Anche il governo olandese punta a mantenere la propria quota del 9,3% ma deve prima avere il via libera dal parlamento olandese.

