Air France Klm: perdite trimestre 552 mln, ricavi a 4,4 mld

ROMA, 05 MAG - Air France-KLM ha registrato nel primo trimestre dell'anno perdite nette per 552 milioni di euro a fronte dei 930 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente mentre i ricavi sono saliti a a 4,445 miliardi (2,284 in più rispetto allo scorso anno). Il free cash flow operativo rettificato è migliorato di 1.974 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto è sceso a 7,7 miliardi di euro, in calo di 0,6 miliardi di euro rispetto a fine 2021. La ripresa ha accelerato a marzo con prenotazioni molto dinamiche per la stagione estiva. La compagnia prevede un buon andamento per il resto del 2022 con una forte domanda estiva con conseguenti livelli di rendimento superiori al 2019 con un pareggio dei conti nel secondo trimestre e un "risultato significativamente positivo" nel terzo . Al 31 marzo 2022, si legge "il Gruppo dispone di 10,8 miliardi di euro di liquidità e linee di credito sufficienti a disposizione".

