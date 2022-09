Al via il Forum Ambrosetti a Cernobbio, apre Zelensky

CERNOBBIO, 02 SET - Il gotha di economia, finanza e politica, si ritrova al Forum Ambrosetti, in riva al lago di Como, per discutere sulle sfide globali del futuro. La quarantottesima edizione del tradizionale appuntamento di fine estate a Cernobbio sarà, come ormai avviene da qualche anno a causa della pandemia, in parte fisica e in parte digitale ed avrà il cuore pulsante nella sede storica di Villa d'este in collegamento con numerosi hub in Italia, in Europa e nel resto del Mondo. Dopo l'intervento di apertura di Valerio De Molli, è previsto un contributo in video conferenza del Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. I lavori proseguiranno con l'analisi delle sfide globali del futuro e gli impatti sull'economia con l'intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nel corso della prima giornata previsti anche una serie di dibattiti e confronti sull'incertezza del quadro economico mondiale e sulla transizione. Domani atteso il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e gli interventi di una nutrita presenza di ministri, esponenti politici e rappresentanti istituzionali di altri Paesi.

