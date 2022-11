Al via lunedì a Torino Global Social Summit con Nobel Yunus

TORINO, 05 NOV - Prende il via lunedì 7 novembre a Torino il Global Social Business Summit con cui, Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006 e "padre" del microcredito, riunisce intorno a sé - nella Centrale della Nuvola Lavazza - la comunità mondiale del social business per l'annuale evento da lui fondato nel 2009, per la prima volta in Italia. Davanti a una platea di circa 500 persone provenienti da 45 paesi del mondo - fra cui oltre 300 imprenditori sociali oltre a esponenti della politica e dell'economia globale, manager e studiosi, in rappresentanza di una cinquantina di organizzazioni internazionali - si svilupperanno i lavori di un'edizione che si prefigge di gettare le basi per un'economia a tre zeri: zero disoccupazione, zero povertà e zero emissioni CO2. Alla vigilia del Global Social Business Summit, domenica 6 novembre, Yunus visiterà l'Arsenale della Pace del Sermig, accolto dal fondatore, Ernesto Olivero. Alle 19.30 Yunus e Olivero incontreranno i giovani torinesi, i 3 Club Zero e gli Young Challengers. La cerimonia inaugurale è prevista alle 9 di lunedì 7 novembre. Yunus, insieme a Lamiya Morshed, direttrice esecutiva del Centro Yunus, e Hans Reitz, ceo di The Grameen Creative Lab, aprirà i lavori, che si articoleranno attraverso una serie di panel tematici, che potranno anche essere seguiti online. Gli incontri del primo giorno saranno dedicati ad argomenti quali l'energia, l'alimentazione, i nuovi strumenti di finanziamento a impatto sociale, la tecnologia, lo sport, oltre a un focus sul mercato del caffè in ottica Agenda 2030, per proseguire il giorno successivo con altri tavoli di confronto su microfinanza, imprenditoria sociale, green mobility, salute pubblica, economia circolare.

