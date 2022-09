Alessandro Albanese commissario straordinario della Camera di commercio di Palermo ed Enna

Con un decreto firmato dal presidente della Regione siciliana, Alessandro Albanese è stato nominato commissario straordinario della Camera di commercio di Palermo ed Enna. Albanese, già presidente dello stesso Ente camerale, rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo organo consiliare. La nomina arriva per ripristinare l’ordinaria gestione dell’Ente ed evitare possibili disservizi e difficoltà amministrative, in quanto il mandato del Consiglio è scaduto e si è concluso anche il periodo di «prorogatio». Al commissario straordinario sono stati conferiti tutti i poteri del presidente, del consiglio e della giunta camerale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA