Amazon lancia vetrina per sostenere organizzazioni non profit

ROMA, 20 DIC - Al via "Amazon for charity store", una vetrina messa a disposizione di chiunque voglia sostenere un ente del terzo settore attraverso Amazon.it. L'iniziativa, spiega l'azienda dell'e-commerce in una nota, "consente alle organizzazioni non profit di offrire i propri prodotti all'interno dello store senza commissioni di vendita, fornendo inoltre percorsi dedicati per aiutarle a gestire al meglio la propria presenza online". A oggi le organizzazioni non profit che è possibile sostenere sono Airc (Fondazione Airc per la ricerca sul cancro), Fondazione Rava, Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia), Faedesfa, Fondazione Ant, Abio (Associazione per il bambino in ospedale). A breve, conclude la nota, sarà possibile sostenere anche Fondazione Veronesi, Missione Tabita e Enpa (Ente nazionale protezione animali). In questo modo, spiega Amazon, "le organizzazioni potranno allargare il proprio bacino di sostenitori, così come la raccolta fondi per le proprie attività".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA