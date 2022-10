Amazon:oltre 1 mld in 5 anni per elettrificare rete consegne

ROMA, 10 OTT - Amazon investirà oltre 1 miliardo di euro nei prossimi cinque anni per elettrificare e decarbonizzare ulteriormente la sua rete di trasporto in tutta Europa, consegnando pacchi ai clienti in modo più sostenibile. L'azienda sta già utilizzando migliaia di veicoli a zero emissioni nelle sue operazioni in Europa e questo investimento ne aggiungerà altre migliaia, "accelerando i progressi di Amazon verso il raggiungimento di zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, 10 anni prima di quanto stabilito dall'accordo di Parigi", si legge in una nota del gruppo. La flotta europea a zero emissioni, annuncia in particolare Amazon, arriverà ad almeno 10.000 van elettrici per le consegne e ad oltre 1.500 veicoli pesanti per il trasporto merci elettrici. Inoltre, raddoppieranno entro il 2025 gli hub, oggi presenti in 20 città europee, per le e-cargo bike e le consegne a piedi.

