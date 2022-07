Amazon: prezzo Prime sale a 49,90 euro all'anno

ROMA, 26 LUG - Il prezzo dell'abbonamento Prime di Amazon sale da 36 a 49,90 euro l'anno. Lo comunica Amazon in una lettera agli abbonati scrivendo che il prezzo cambia dal 15 settembre 2022. L'abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro. "Le ragioni di questa modifica - si legge - sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all'inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018". A fronte di una inflazione all'8% - scrive il Codacons - Amazon ha deciso unilateralmente di aumentare i costi dell'abbonamento annuale addirittura del +38,6%, oltre 4 volte il tasso di crescita deiprezzi al dettaglio, mentre il costo della tariffa mensile sale del 25% - spiega il Codacons - Rincari abnormi che pongono gli utenti in una posizione di evidente svantaggio, e sui quali la società deve fare dietrofront. Il Codacons chiede quindi un incontro all'azienda.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA