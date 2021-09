Amazon si espande e assume altre 200 persone

Amazon punta a dimostrarsi "tra i più importanti creatori di posti di lavoro in Italia" e annuncia "l'apertura di oltre 200 nuove posizioni corporate per la sede di Milano, situata nel business district di Porta Nuova, dove oggi sono più di 1.200 i dipendenti a tempo indeterminato". Il colosso dell’e-copmmerce spiega che "le nuove posizioni spaziano tra i settori ingegneristico, legale, finanziario, del marketing e delle vendite".

Con un totale di 12.500 dipendenti in Italia, Amazon ricorda di avere già raggiunto l’obiettivo di fine 2021 di 3.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Amazon offre retribuzioni competitive, un pacchetto completo di benefit che include l’assicurazione contro gli infortuni, buoni pasto, un congedo parentale esteso - che consente a tutte le coppie, sposate, conviventi e di fatto, di usufruire fino a 6 settimane di assenza retribuita, per figli naturali e adottivi, nonchè l'assicurazione medica privata e l’accesso a un programma di assistenza per i dipendenti, che fornisce supporto specialistico in diversi ambiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Siamo orgogliosi di annunciare la ricerca di nuovi talenti che entreranno nei nostri team basati a Milano e ci supporteranno nel nostro lavoro quotidiano di innovare per conto dei clienti”, ha commentato Mariangela Marseglia, Vice President e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i più alti del settore, training e possibilità di carriera in un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno.”

Amazon riferisce che espande inoltre il proprio ufficio corporate: presto disponibili 3 piani aggiuntivi del building nel cuore di Milano progettati secondo gli stessi criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale che caratterizzano il resto dell’edificio di Viale Monte Grappa.

"L'intera struttura - spiega ancora- è stata pensata per rispondere alle modalità di fruizione olistica dei luoghi di lavoro: flessibilità, smart working, open space, spazi informali e sale meeting per stimolare la creatività di tutti i talenti Amazon e facilitarne le interazioni e scambi in quello che diventerà il nuovo modo di armonizzare vita e lavoro da casa e in presenza".

Per saperne di più sui 200 profili richiesti nella sede corporate Amazon di Milano, gli interessati possono partecipare all’edizione italiana dell’Amazon Career Day il 16 settembre, a partire dalle 10.30 in diretta live streaming. Si tratta di uno dei più grandi eventi virtuali di recruiting a livello europeo rivolto a tutti coloro che cercano lavoro, sia in Amazon o altrove. Amazon offre inoltre circa 300 sessioni di Career Coaching individuale.

Amazon evidenzia chi si registrerà su amazoncareerday.com e seguirà l'evento del 16 settembre potrà inoltre ascoltare i consigli di Manager Amazon, tra cui Andy Jassy, Ceo di Amazon, e Mariangela Marseglia, Vice President e Country Manager Amazon.it e Amazon.es, esperti di selezione del personale e professionisti del settore. Amazon è certificata Top Employer Italia 2021, un riconoscimento attribuitole per la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. La certificazione riguarda tutte le attività di Amazon in Italia, comprese quelle legate al sito web Amazon.it, le attività logistiche, i servizi cloud di Amazon Web Services, e molto altro ancora.

