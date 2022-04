Antitrust: al via istruttoria su buoni fruttiferi postali

ROMA, 03 APR - L'Antitrust ha aperto, a seguito di esposto presentato da Adiconsum Sardegna, un'istruttoria nei confronti di Poste Italiane per la possibile fattispecie di "pratiche commerciali scorrette" in merito al collocamento al pubblico di Buoni Fruttiferi Postali. La notizia arriva dalla stessa associazione che negli scorsi mesi aveva presentato una segnalazione all'Autorità a seguito delle denunce ricevute da numerosi risparmiatori sardi. Al centro dell'istruttoria, rileva l'associazione dei consumatori, ci sono "le carenti informazioni rese agli utenti circa i termini di scadenza dei Buoni Fruttiferi Postali e delle conseguenze in caso di mancata richiesta di rimborso entro i termini di prescrizione, che hanno indotto in errore numerosi risparmiatori portandoli a perdere tutti i risparmi investiti".

