Antitrust: bene impegni Bnl su vendita mutui immobiliari

ROMA, 21 LUG - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro - accettando gli impegni proposti - per presunte pratiche commerciali scorrette nella vendita di mutui immobiliari. In particolare, l'Autorità ha esaminato le politiche della banca in merito alla modalità di conteggio degli interessi di preammortamento tecnico e della durata del periodo in cui questi maturano, secondo modalità che avrebbero potuto impedire una chiara informativa e quindi una scelta consapevole da parte del cliente mutuatario. Lo si apprende da una nota dell'Antitrust.

