ROMA, 21 NOV - Multa da 3,8 milioni di euro per Edison. Lo ha stabilito l'Antitrust dopo aver riscontrato una "pratica commerciale scorretta" condotta "mediante prospettazioni ingannevoli ed omissione di informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell'offerta pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti".

