Apple Pay nel mirino dell'Antitrust Ue

BRUXELLES, 02 MAG - La Commissione europea ritiene in via preliminare che Apple si sia resa responsabile di un abuso di posizione dominante limitando l'accesso alla tecnologia che è alla base del sistema di pagamento elettronico mobile Apple Pay. Secondo la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, le informazioni finora raccolte indicano che Apple avrebbe violato le regole europee a danno di potenziali concorrenti impedendogli di sviluppare altri sistemi di pagamento elettronico che utilizzino dispositivi Apple. Nel caso in cui le accuse venissero confermate, Apple potrebbe pagare una sanzione pari fino a un massimo del 10% del fatturato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA