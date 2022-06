Arredo: Mediobanca, nel 2022 aumento vendite dell'8,5%

MILANO, 10 GIU - Nel 2022 le imprese di media dimensione operanti nel sistema dell'arredo italiano stima una crescita delle vendite dell'8,5% nominale ed export in aumento dell'8,1% nominale. Lo afferma un approfondimento dell'Area Studi Mediobanca, che specifica come le aziende siano "forti anche del fatto che circa il 65% attende un beneficio diretto o indiretto dal PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Su alcuni settori le incognite pesano maggiormente: sono infatti "meno dinamiche le prospettive per i player della lavorazione del legno poiché più soggetti ai rincari di energia e alla carenza di materie prime. L'incremento nominale atteso delle vendite è pari al +6,7% (+4,2% oltreconfine)", spiega l'Area Studi Mediobanca che ha distribuito il report in concomitanza con la Milano Design Week, secondo la quale "i produttori di rivestimenti si attendono invece vendite in crescita dell'11,7% nominale (export +11,1%), mentre il comparto dei mobili e dell'illuminazione prevede un incremento dell'8,3% nominale sia in Italia che all'estero. Per l'anno scorso il settore stima un aumento del fatturato aggregato del 25% (+22% le esportazioni). In particolare, il comparto della lavorazione del legno è cresciuto del 37% (+21% l'export), i rivestimenti del 25% (+21% all'estero) e i produttori di mobilio e illuminazione hanno chiuso il 2021 con una crescita delle vendite del 23%, sia a livello nazionale che oltreconfine.

