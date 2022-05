Aspi: Oliveri nuova presidente, Tomasi confermato ad

ROMA, 05 MAG - Elisabetta Oliveri è la nuova presidente di Autostrade per l'Italia mentre Roberto Tomasi è stato confermato ad. Olivieri è stata nominata dall'assemblea dei soci ricostituita a seguito della sospensione intervenuta lo scorso 28 aprile, in vista del perfezionamento dell'acquisizione delle azioni di Autostrade per l'Italia detenute da Atlantia S.p.A.da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A.. Come si legge in una nota l'assemblea ha deliberato di determinare in quattordici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare per gli esercizi 2022-2023-2024 i seguenti membri: Elisabetta Oliveri, Roberto Tomasi, Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia, Fabio Massoli, Andrea Valeri, Jonathan Grant Kelly, Sergio Buoncristiano, Stephane Brimont, Robert Edward William Desmond Watt, Fulvio Conti e, dalle liste presentate dai soci di minoranza, Christoph Holzer e Hongcheng Li. Il cda, riunitosi successivamente, ha confermato Roberto Tomasi quale Amministratore Delegato della Società e ha nominato Stephane Brimont Vice-Presidente della Società.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA