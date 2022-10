Assegno unico: Inps, in 6 mesi erogati 7,26 mld per figli

ROMA, 06 OTT - Circa 1,2miliardi di spesa al mese per 7,2 miliardi di euro di pagamenti tra marzo ed agosto: per l'assegno unico universale - sottolinea l'Inps nell'Osservatorio appena pubblicato - la misura ha riguardato in media 5,2 milioni per 8,3 milioni di figli al mese. L'importo medio mensile per richiedente nella media dei cinque mesi (marzo-agosto) è risultato pari a 233 euro riferibile a circa 1,6 figli, mentre l'importo per ciascun figlio, sempre come media calcolata sul primo semestre, è risultato di 145 euro.

